Kayserispor - Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak Kayserispor DG Sivasspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig’in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda saat 20.00’da oynanacak olan Kayserispor Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Kayserispor Sivasspor karşılaşmasında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

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