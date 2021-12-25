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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever çiftten üniversiteye destek

İHA

Hayırsever çiftten üniversiteye destek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine hayırsever çift, 200 bin lira bağışta bulundu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, hayırsever Ayşe ve Ahmet Remzi Ergül çiftini evlerinde ziyaret etti. Eğitime yapılan desteğin önemine değinen Rektör Yıldız, hayırsever çifte örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, “Bugün çok hayırlı bir iş için buradayız. Sadakai cariye diyorlar; bir hayır yaptığınız zaman oradan yararlanan herkesin hayır duası mutlaka sahibine gelir. Ben Ayşe ve Ahmet Remzi Ergül çiftine, üniversitemizdeki bilgisayar laboratuvarına bilgisayar alımı ve üniversitedeki camilerin eksiklerinin giderilmesi için yaptıkları bağıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırsever çiftimizin isimlerini üniversitemizde yaşatacağız” dedi.
Hayırsever çiftte ziyaretlerinden dolayı Rektör Yıldız’a teşekkür ederek, “Yaptığımız hayrın yerini bulması önemli. Buraya kadar geldiniz, ayağınıza sağlık” ifadelerini kullandı. Ziyaretin anısına Rektör Yıldız, Ayşe ve Ahmet Remzi Ergül çiftine yöresel el sanatlarından oluşan hediye seti vererek teşekkür belgesi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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