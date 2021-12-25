Sivasspor, Kayseri maçın yoğun tempoda hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda Y. Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlılarda sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.

Kayserispor ile Sivasspor 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

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