AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: “Millet koalisyonunun payandası HDP”

AK Parti ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Sivas’ta Teşkilat Akademisi Eğitim Programı düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve teşkilat üyeleri katıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu; basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı için Sivas’a geldiklerini ifade eden Gündoğdu, “Programın ana teması ‘Bu hikayenin kahramanı sensin.’ Gerçekten salon tıklım tıklım dolu. Hikayenin Sivas kahramanlarının da aşkla şevkle bu salonu doldurmuş olması başlı başına programın amacına ulaştığını gösteriyor. Programımızın amacı ne? Son kongrelerimizle seçilen ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanları, meclis üyeleri Sivas’ta partimizi temsil eden tüm yetkili organlarımızın 2023 yolculuğunda birikimini artırmak, motivasyonunu güçlendirmek, sıkıntıları paylaşmak ve çözümün paydaşı olmak gibi ana kavramları içeriyor” dedi.

Türkiye’nin şu an dünyanın en çok büyüyen 3 ülkesinden birisi olduğunu belirten Gündoğdu, “Dün eski Türkiye’de gecelik yüzde 7 bin 500 faizlerle köşeyi dönen TÜSİAD'vari iş dünyası istihdamla, personelle, işçiyle uğraşmak yerine eski Türkiye alışkanlıklarıyla paradan para kazanmak için ortamı bulandırıyor. Ana muhalefetin lideri de ‘Amerikan Başkanının Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi, Cumhur İttifakını düşürmek için muhalefetle çalışacağız’ sözünü dikkate almış olmalı ki o da maalesef Türkiye’nin aleyhine çalışanların çarkına su taşıyor” dedi.

“İstikamet sorunu yok”

Cumhur İttifakı’nın ortaklarının AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olduğunu hatırlatan Gündoğdu, “Bunların eksiklikleri olabilir, işçilik hataları olabilir ama bunların hem kendi içinde hem birbirlerine karşı istikamet sorunu yok. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terörle mücadelesinde, vesayetle mücadelesinde, yerliliğinde, milliliğinde, kalkınmasında asla farklı bir düşünüş yok ama karşımızda bir Millet İttifakı var. Ben bu Millet İttifakı kavramının doğru bir kavram olmadığını söylüyorum ve Sivas’ta bir tanım yapıyorum. Tanımlara baktığımızda fiili durumun ittifak değil koalisyona benzediğinin altını çiziyorum. Cumhur İttifakı ile millet koalisyonu var. Millet koalisyonunun resmi ortakları CHP ve İYİ Parti. Payandaları, destekçileri HDP. Gizli ortakları zaman zaman açık ediyor, zaman zaman çıkış yapıyor Meclis’te. ‘Burada oturuyorsanız HDP’nin ve HDP’nin sırtını dayadıklarının emeğiyle oturuyorsunuz’ diyerek sırtını dayadığı PKK’ya KCK’ya da vurgu yapıyor. Ama bunu bu koalisyon ortakları deşifre etmek istemiyorlar. Soru şu: Birkaç ay önce içeride bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadele tezkeresine, PKK’yı yok etme tezkeresine, 6 yıldır CHP ‘evet’ demişken bugün niçin ‘hayır’ dedi. İkinci soru şu: Allah korusun millet koalisyonu iş başına gelirse PKK ile mücadele tezkeresi bir daha Meclis’e gelmeyecek mi? Gelemez. İYİ Parti ‘evet’ demiştir ama büyük ortağının ‘hayır’ dediği bir şeye küçük ortağının ‘evet’ demesinin ne anlamı olabilir. Dolayısıyla karşımızda hem bir koalisyon var hem de kendi aralarında bu ülkenin demokratik değerlerinde uzlaşamayan, terörle mücadelesinde uzlaşamayan, darbe iklimini bertaraf etmekte uzlaşamayan, yerlilikte, millilikte uzlaşamayan dağınık bir ortaklık olduğunun altını çizmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

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