Sivas´ta eksi 11 derecedeki konsere yoğun ilgi



Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA) SİVAS'ta belediye tarafından Kış Festivali kapsamında sıfırın altında 11 derecede düzenlenen konser büyük ilgi gördü.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali akşam saatlerinde sıfırın altında 11 derecede devam etti. Atatürk ve Kongre Müzesi´nin yanında yer alan alana kurulan sahnede şarkıcı Reynmen, hayranlarıyla buluştu. Konser alanında eğlenenler renkli görüntüler oluşturdu..

Konser sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kış Festivali´ne çevre illerden de vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Bilgin, "Gençlerimize, büyüklerimize her kesime Sivas´ın lezzetlerini ve güzelliklerini anlatıyoruz. Şehrimiz bir üniversitesi şehri ki bugün buradaki kalabalık sadece Sivas´tan değil. Meydanı gezerken gördük ki, Amasya, Tokat ve Kayseri gibi çevre illerden birçok genç buraya gelmiş. Kışın Kış festivali yazın ise Gardaşlık Festivali ile Sivas´ta güzellikleri artırmaya devam edeceğiz" dedi. Konseri izleyen Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Afra Yazgül Binak(20), "Hava çok soğuk. Okulda final haftasındayız. Bütün öfkemi ve stresimi burada atmaya geldim. Kuşadası´nda yaşıyorum. Bu duruma alışığım ve buraya geldim. Zaten hareket halindeyiz. Hareket halinde olduğumuz için üşümüyorum" dedi.

Konserde eğlenen öğrencilerden Sedef Erdem(20) ise "Çorum´dan geliyorum. Sivas´ta hava aşırı soğuk. Ama şu an çok eğleniyorum. Konserden konsere gidiyoruz. Çok memnunum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Merkez Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-12-25 21:59:31



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