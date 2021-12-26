Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor maçına hazır

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SİVAS, (DHA)SÜPER Lig'in 19'uncu hafta maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Takım öğleden sonra Kayseri'ye giderek kampa girecek. Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-12-26 12:14:52



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