Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig’in 19. hafta maçında deplasmanda Y. Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızıbeyazlılar öğlen sonra Kayseri’ye giderek kampa girecek.

Kayserispor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

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