Kayserispor ile Sivasspor 29. randevuda

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda mücadele edeceği Y. Kayserispor ile ligde 29. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinin son haftasında Sivasspor, yarın saat 20.00’da sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 29. kez rakip olacak. Geride kalan 28 karşılaşmanın 9’undan Sivasspor, 9’undan Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 81 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızıbeyazlı ekip, rakip fileleri 37 kez havalandırırken kalesinde ise 44 gol gördü.

Takımlar arasındaki maçlarda en farklı skora, Sivasspor´u 20052006 sezonunda deplasmanda 50 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkati çekiyor. Sarıkırmızılılar, Yiğidolar’ı 20092010’da 42, 20102011’de 41 ve 20112012’de 62 mağlup etti.

Sivasspor ile Kayserispor en son geçen sezonun ikinci devresinde Sivas’ta karşılaşmış, maç kırmızıbeyazlı ekibin 20 üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Kayserispor arasında Süper Lig’de oynanan 28 maçın skorları şöyle:



20052006 sezonu

KayserisporSivasspor: 22

SivassporKayserispor: 05



20062007 sezonu

KayserisporSivasspor: 11

SivassporKayserispor: 32



20072008 sezonu

SivassporKayserispor: 10

KayserisporSivasspor: 01



20082009 sezonu

SivassporKayserispor: 00

KayserisporSivasspor: 00



20092010 sezonu

SivassporKayserispor: 24

KayserisporSivasspor: 22



20102011 sezonu

KayserisporSivasspor: 41

SivassporKayserispor: 10



20112012 sezonu

KayserisporSivasspor: 62

SivassporKayserispor: 11



20122013 sezonu

SivassporKayserispor: 42

KayserisporSivasspor: 11



20132014 sezonu

KayserisporSivasspor: 10

SivassporKayserispor: 30



20152016 Sezonu

SivassporKayserispor: 00

KayserisporSivasspor: 11



20172018 Sezonu

SivassporKayserispor: 02

KayserisporSivasspor: 11



20182019 Sezonu

KayserisporSivasspor: 20

SivassporKayserispor: 13



20192020 Sezonu

KayserisporSivasspor: 14

SivassporKayserispor: 02



20202021 Sezonu

KayserisporSivasspor: 13

SivassporKayserispor: 20

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