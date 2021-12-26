Yiğidolar, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltmeyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor’a konuk olacak olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de son 5 maçta 13 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e karşı 21’lik skorla almıştı.
Kırmızıbeyazlılar, Kayserispor karşısında puan yada puanlar alarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor, Kayserispor müsabakasından puan yada puanlar kazanması halinde ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkartacak.
KayserisporSivasspor mücadelesi yarın saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.