Sivas'ta Kış Festivali; soğuk havada güreş, karate ve tekvando gösterisi



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nin son gününde Cumhuriyet Meydanı ile İnönü Bulvarı'na konulan varillerde ateş yakıldı, etkinliklere büyük ilgi gördü.

Sivas Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 'Kış Festivali'nin son gününde renkli görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü kentte, Cumhuriyet Meydanı'nda güreş, karate ve tekvando gösterileri sergilendi. Soğuk hava rağmen vatandaşlar, festivale yoğun ilgi gösterdi. Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarı'na koyduğu varillerde ateş yaktı. Festivalde üşüyenler varillerin etrafında bekleyerek ısındı.

'SİVAS ÇOK SOĞUK AMA FESTİVAL GÜZEL GEÇTİ'

Festivale ailesi ile birlikte katılan Murat Adil, "Hava soğuk olmasına festival oldukça sıcak geçiyor. Sağ olsunlar, iyi bir etkinlik düzenlemişler. Bu kadar katılım olacağını sanmıyorduk ama soğuk havaya rağmen gayet iyi. Buraya sobada kurmuşlar. Biraz önce üşüyüp, gitmeyi düşünüyorduk ama sobayı görünce ısınıp tekrar katılmayı düşünüyoruz" dedi. Alihan Kızıltepe ise "Festival çok güzel geçti. Sadece çok soğuktu. Onun için de soba kurmuşlar. Gayet memnun kaldık ve eğlendik. Malum Sivas çok soğuk bir yer ama buna rağmen güzel geçti" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-12-26 15:50:17



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