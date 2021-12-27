11 yaşındaki çoban dondurucu soğukta sürü güdüyor Sivas’ta 11 yaşındaki minik Ömer, babası hasta olduğu için dondurucu soğuğa aldırış etmeden çobanlık yaparak sürü güdüyor

Sivas’ta 11 yaşındaki minik Ömer, babası hasta olduğu için dondurucu soğuğa aldırış etmeden çobanlık yaparak sürü güdüyor.

Sivas’a bağlı Yıldız belgesinde dondurucu soğuğa aldırış etmeden sürü güden 11 yaşındaki çoban görenlerin dikkatini çekiyor. Ortaokul 6. Sınıf öğrencisi olan Ömer Aktaş, hasta olan babası çalışamadığı için okul vakti dışında çobanlık yaparak abisine yardım ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu şu günlerde Ömer’in ailesine destek olmak için verdiği mücadele yürek ısıtıyor. Babası hasta olduğu için çalışmak zorunda olduğunu belirten minik Ömer, yaptığı işin kendisine çok zor gelmediğini ama ellerinin çok üşüdüğünü belirtti. Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Ömer en çok kuzusunu sevdiğini söyledi.

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