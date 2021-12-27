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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketler mercek altında! Sivas’ta fahiş fiyat denetimi yapıldı

İHA

Marketler mercek altında! Sivas’ta fahiş fiyat denetimi yapıldı

Sivas Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki zincir marketler ve gıda satışı yapan çeşitli iş yerlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.
Döviz kurlarındaki düşüşün, etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, gıda, sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimde bulundu. Alibaba Aşık Veysel Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimlerine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ticaret İl Müdürü Selim Baş katıldı.

“Fiyatlar düşüş eğiliminde”
Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Ticaret İl Müdürü Selim Baş, haksız fiyat artışı ve etiket denetimlerinin sürekli devam ettiğini belirterek “Ekiplerimiz her zaman sahadalar. Denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık şu anda. Fiyatlarda ve etiketlerde bir sıkıntı görmedik mağazalarımızda. Dolardaki düşüşün artık marketlerimizdeki etiketlere de indirim yönünde yansıyacağı noktasındaki işaretleri almış bulunmaktayız. Beklediğimiz oranda bir düşüş olmamakla beraber bir düşüş eğiliminde. Tüketicilerimiz bizim erişemediğimiz noktalarda 7/24 Alo 175 hattımızı arayarak müdürlüğümüze ve zabıtalardaki tüketici amirliklerimize bilgi vererek bizlere yardımcı olabilirler. Çünkü sahadaki ekiplerimiz tüketicilerin kendileridir. Çünkü biz başarılarımızı müşterilerimizin bu bildirimlerine borçluyuz. Bize bildirimde bulunmaktan kesinlikle ve kesinlikle çekinmesinler” diye konuştu.

“Her şey normale dönecek”
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ile birlikte il genelinde fahiş fiyat denetimleri ve etiket kontrolleri yapmak üzere sahada olduklarını kaydederek “Sivas esnafımıza teşekkür ediyorum. Sivas esnafımız bu noktada hemşehrilerinin yanında; destekleyici mahiyette fiyat uygulamaları var, fiyat politikaları var. Son dönemde ülkemiz ekonomisine yapılan saldırılar neticesinde kurdaki aşırı oynaklık nedeniyle hammadde ve girdi fiyatlarındaki artış ister istemez gıda fiyatlarına ve diğer ürünlere de yansımıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra ekonominin normale dönmeye başlamasıyla birlikte fiyatlarda da esneme ve gevşeme var. Biz inanıyoruz ki yeni yılla birlikte her şey normale dönecek. Gerek belediye zabıta teşkilatımız gerek Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri devamlı sahada. Sahayı kontrol altında tutuyoruz. Bu sahada bir sıkıntı olduğu anlamına gelmiyor ama biz devlet olarak, yerel yönetim olarak hemşehrilerimizin gönlünün rahat bir şekilde alışveriş yapmaları noktasında bu denetimlerimizi devam ettireceğiz. Denetim bir eksiklik, usulsüzlük veya noksanlık olduğu zaman yapılmıyor. Biz denetimimizi yaptıktan sonra teşekkür ederek ayrılıyoruz. Sivas halkı her zaman devletinin yanında olmuştur. Yine aynı şekilde bu zorlu süreci de devlet millet kaynaşmasıyla birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Huzurunuzda işini düzgün yapan esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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