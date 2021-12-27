Tamirat için çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralandı

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Sivas'ta bir kişi güneş enerjili ısıtma sistemindeki arızayı onarmak için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diriliş Mahallesi'nde 3 katlı bir binada Rasim Kelleci (39), donan güneş enerjili ısıtma sistemindeki arızayı onarmak için çıktığı çatıda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kelleci, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kelleci'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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