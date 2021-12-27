Sivasspor ligde 5. kez kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor ile Süper Lig’de 19. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Kayserispor mücadelesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig’de 19. maçını oynadı. Sahadan 30 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 5. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 10, ikinci haftada Trabzonspor’a 21, sekizinci haftada Beşiktaş’a 21 yenilen Sivasspor, on üçüncü haftada Başakşehir’e 21 mağlup olmuştu.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 26 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.