Dünyanın gözü Si-Ro'da olacak

Sivas, ulusal ve uluslararası düzeyde robot yarışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sivas Valiliği himayesinde Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek yarışmaların tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program, projenin tanıtım videosunun gösterime sunulması ile başladı. Daha sonra Sivas İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mesut Kaş tarafından projenin detaylarına yönelik bir sunum gerçekleştirildi.

Şube Müdürü Mesut Kaş yaptığı konuşmada, “Sayın Valimiz Salih Ayhan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Müdürümüz Ergüven Aslan’ın başkanlığında oluşturduğumuz kurul ve komisyonlarda görev alacak yaklaşık 100 kişilik ekibimizle Sivas Robot Yarışması SiRo’nun en güzel, en verimli, Sivas’a yakışır şekilde icra edilmesi için çalışıyoruz. Tüm planlamalarımızı hazırlıklarımızı yaptık, yurtdışından ve ülkemizin her bölgesinden katılacak yarışmacı/katılımcı arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Sunumun ardından TEKNOFEST'te şampiyon olan Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı adına öğrenci Emre Sait İnanıcı ile TEKNOFEST'te en iyi sunum ödülü alan Beypınar Ortaokulu öğrencisi Ahmet Güleç, kısa birer konuşma yaparak, SiRo ile ilgili görüşlerini dile getirdi.



"Sivas'ı eğitimde marka şehir haline getirmeyi başardık"



Öğrencilerin ardından konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın eğitim marka şehir haline geldiğini belirtti. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda da başarılı olabilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Ayhan, bilim ve teknoloji alanında yürütülen proje ve çalışmaların da meyvesini vermeye başladığını söyledi. Vali Ayhan konuşmasında, " Sanat Sivas Projemizi hayata geçirdik. Okullarımızda sanat atölyeleri kurduk, sergiler, konserler düzenledik. Çocuklarımızın sosyal gelişiminin yanında akademik gelişimlerini de destekleyen projeler geliştirdik. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki akademik başarıyı geride bıraktığımız zaman sosyal alanda gösterdiğimiz başarılar bazen velilerimiz gözünde meşruiyetini yitirebiliyor. Bu nedenle çocuklarımızın akademik gelişimlerini destekleyen KÖPRÜ Projemizi hayata geçirdik. Okullarımızda robotik, kodlama ve STEM Atölyeleri kurduk. Şimdi Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi olan Yetenek ve Beceri Merkezimizi hizmete sunduk. Ülkemiz, son yıllarda başlattığı Millî Teknoloji Hamlesi ile bölgesinde ve dünyada teknoloji alanında oldukça dikkat çekici bir noktaya ulaştı. Özellikle İHASİHA gibi çalışmalarda şu an dünyada lider duruma geldik. Millî Teknoloji Hamlemizin tabana yayılmasında bir marka haline gelen TEKNOFEST'in de büyük etkisi olduğunu söylememiz gerekir. SİRO Robot Yarışmamızın ülke genelinde en prestijli yarışmalardan biri haline geleceğine gönülden inanıyorum. Çünkü bu konudaki potansiyelimizi ve yaptıklarımızı biliyorum. İnşallah yakın zamanda Hamidiye Kültür Bahçesinde açılışını yapacağımız Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezimiz teknoloji alanında bir üs haline geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Başvurular 1 Ocak'ta başlıyor



SiRo ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sivas Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise Sultan Şehir Sivas'ın çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi. Yarışma başvurularının 1 Ocak15 Mart 2022 tarihleri arasında alınacağına dikkat çeken Aslan, başvurular tamamlandıktan sonra projelerin ön değerlendirme sürecinin yapılacağını ifade etti. 1015 Haziran 2022 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde 4 ana, 12 alt kategori ve 16 seviyede uygulamalı yarışmaların gerçekleştirileceğini ifade eden Aslan; "Sayın Valimizin himayesinde inşallah yoğun katılımın olduğu başarılı bir organizasyona imza atacağız. Bu proje; üreten ve geliştiren, çağın gerektirdiği donanıma sahip bir neslin ihya ve inşası adına Sivas'tan güçlü bir adım olacaktır. Üç ay süren çalışmalar neticesinde şekillenen bu projede koordinasyonu sağlayan Şube Müdürümüz Mesut Kaş ve ekibi başta olmak üzere bugüne kadar yürütülen ve devam eden çalışmalara emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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