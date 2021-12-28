Dondurucu soğukta gün batımı görsel ziyafet sundu Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat barajı, dondurucu soğuk ve gün batımıyla birlikte görsel ziyafet sundu

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Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat barajı, dondurucu soğuk ve gün batımıyla birlikte görsel ziyafet sundu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta her gün ortaya çıkan farlı bir kış güzelliği doğaseverleri mest ediyor. Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat barajında dondurucu soğuğun etkisi ile su yüzeyinde oluşan buharlaşma gün batımı ile birleşince ortaya izlemeye doyulmayan görsel bir şölen çıktı. Baraj yüzeyindeki ışık kırılmaları ve buhar tarlası havadan da görüntülendi.

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