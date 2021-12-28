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En tatlı eğitim Sivas’ta lise öğrencileri ürettikleri çikolataya marka patenti alıp seri üretime geçti

İHA

En tatlı eğitim Sivas’ta lise öğrencileri ürettikleri çikolataya marka patenti alıp seri üretime geçti

Sivas’ta lise öğrencileri ürettikleri çikolataya marka patenti alıp seri üretime geçti.
Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi Sivas’ta meyvelerini verdi. Proje kapsamında Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde çikolata üretim atölyesi kuruldu. MEB’in desteğiyle donatımı tamamlanan atölyede 2020 yılında marka tescili alınarak kısıtlı imkânlarla üretimine başlanan “Çikolis” markalı çikolataların seri üretimine geçildi. Öğrencilerin çikolata imalatına yönelik kapsamlı bir eğitim aldığı atölyede, üretilen ürünler okul bünyesinde hizmet veren Sultan Şehir Uygulama Otelinde ve sosyal medya üzerinden satışa sunuluyor.
Madımaklı ekmek için de patent aldılar
Çikolis’in serüveni hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Salih Delice, marka ve patent konusunu düşündüklerinde piyasada geçerliliği ve sürdürülebilirliği olan bir ürün tercih ettiklerini belirtti. Delice, bu nedenle geçerliliğini hiçbir zaman yitirmeyeceğini düşündükleri çikolata ve ekşi mayalı ekmek üretimi üzerine yoğunlaştıklarını ve ÇİKOLİS adıyla çikolata markasının tescilini aldıklarını söyledi. Delice, ayrıca ekşi mayalı ve madımaklı ekmek için de patent aldıklarını, üretimini gerçekleştirdikleri bu ürünleri de uygulama otelinde konaklayan misafirlere ikram ettiklerini söyledi.
Günde bin kutu üretiliyor
Çikolatanın imalat ve eğitimlerine yönelik bilgi veren Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi, Özlem Mıdık günde 750 ile bin kutu arasında çikolata üretimi yaptıklarını belirtip, “Daha önce çikolata üretim makinamız yoktu. Bakanlığımızın meslek liselerini iyileştirme politikası kapsamında bize bir ödenek sunuldu. Bu önekle atölyemizi kurma fırsatı yakaladık. Daha önce sadece mikrodalga ışıl işlem yardımıyla mermer üzerinde temperleme usulü ile çikolatalarımızı yaparken, şu an bütün bunları kendi başına yapan bir makine sayesinde daha kolay ve hızlı bir şekilde üretim yapabiliyoruz. Öncelikle ham olarak çikolatamızı alıyoruz ve içerisinde herhangi bir katkı maddesi kullanmadan ham çikolatayı işleyerek çikolata yapıyoruz. Çikolatalarımızın içerisinde Sivas’ımıza özgü dolgu malzemesi kullanıyoruz. Bunun haricinde karamelli, vişneli, frambuazlı, portakallı ve limonlu gibi iç dolgular ve sürülebilen kahvaltılık çikolatalar hazırlıyoruz. Şu anki atölye kapasitemizle günde 7501000 kutu arasında çikolata üretimi yapabiliyoruz. Öğrencilerimizle birlikte Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Valiliğimiz ve Bakanlığımızın desteğiyle inşallah markamızı Türkiye’ye tanıtmayı düşünüyoruz.” Dedi.
Hedef ülke markası olmak
Meslek eğitimin Türkiye’nin geleceği olduğuna vurgu yapan Millî Eğitim Müdürümüz Ergüven Aslan ise imkân verildiğinde bu ülkenin çocuklarının çok güzel işleri başardığını belirterek, “Eğitim altyapısı her geçen gün daha da güçlenen meslek liselerimiz, Sayın Bakanımızın verdiği önem ve destekle; ülkemizin kalkınmasına, üretimine, ekonomisine ve geleceğimize önemli katkılar sağlıyor. Sivas’ta okullarımız, 2020 yılında 3 milyon 522 bin 422 lira, 2021 yılında ise 9 milyon 863 bin 529 liralık ciro ile önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini alırken hem kazanç elde ediyor hem de edindikleri mesleki beceri ve deneyimlerle geleceğe daha güvenle bakıyor. Meslek lisesi mezunları artık, ara eleman değil aranan eleman olarak iş gücüne katılıyor ve ülkemizin eğitim temelli üretim altyapısına güç katıyor. Çikolatanın Liselisi ‘çikolis’ markasını ilimize ve ülkemize kazandıran, Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de bu gelişmelerin en güzel, en tatlı örneklerinden bir tanesi. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, gerçekten çok kaliteli ve katkısız çikolatalar üreterek hem üretime hem ekonomiye katkı sağlıyor, yeni bir mesleki beceriyle mezun olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ben bu süreçte emek veren tüm öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, bizlere bu imkânı sunan Sayın Bakanımıza ve her konuda desteğini esirgemeyen Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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