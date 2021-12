Mustafa Sarıgül: İçişleri Bakanlığı mektup yazarak teftiş göndermez

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) gönderilen teftişle ilgili, "İçişleri Bakanlığı mektup yazarak teftiş göndermez, sosyal medyadan mektup göndermez, basınla konuşarak mektup göndermez. Usulde böyle bir uygulama yoktur" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül il teşkilatıyla toplantı ve birtakım ziyaretler için Sivas'a geldi. İlk olarak parti binasını ziyaret eden Sarıgül, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gündeminden doların düşmediğini söyleyen Sarıgül, "Türkiye dolarla yatıyor, dolarla kalkıyor. Gözü kulağı döviz kurlarında yaşıyor. Kur yükseliyor, panik oluyoruz, düşüyor bayram yapıyoruz ama asıl sorunlarımız yerinde duruyor. Kura müdahale etmek, ateşi çıkan hastaya aspirin vermektir. Oysa yapılması gereken ateşin neden çıktığını bulmak ve onu tedavi etmektir. Ekonominin can damarı güvendir. Güven olmazsa yatırım olmaz, güven olmazsa eline para geçen dövize koşar. Güven ortamını sağlamanın ilk şartı, ülkeyi demokrasi ve hukukun üstünlüğü içinde yönetmektir. Ekonominin ahbap çavuş ilişkisine değil, kurumlar ve kurallara dayalı olması gerekir. Liyakate önem vermek, ekonomiyi ehil ellere teslim etmek, merkez bankasının işine karışmamak şarttır" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ'

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen teftişle ilgili de konuşan Sarıgül, "Belediye başkanlarımızla ilgili son zamanlarda yapılan 'teftiş gönderiyorum', 'denetleme gönderiyorum' gibi düşünceleri asla doğru bulmayız. İçişleri Bakanlığı mektup yazarak teftiş göndermez, sosyal medyadan mektup göndermez, basınla konuşarak mektup göndermez. Usulde böyle bir uygulama yoktur. Teftiş yapılması gereken bir uygulama varsa İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri görevini yapar ama davul zurna çalarak ben teftiş gönderiyorum mantığını TDP olarak bir devlet anlayışımızla bağdaştırmayız. Bu tür uygulamaları kesinlikle doğru bulmayız. Belediye başkanlığım dönemimde her sene defalarca teftiş gördüm. Her sene Sayıştay müfettişlerimiz denetledi. Teftiş son derece önemlidir. Teftiş eğitici ve öğreticidir ama davul zurna çalarak ben teftişe geliyorum demek, siyasi bir anlayışla ve demokrasi anlayışımıza uymaz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Sarıgül ve beraberindeki partililer, Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve şu an müze olarak kullanılan Atatürk ve Kongre Müzesi'ni ziyaret etti. Sarıgül, müzeyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

