Sivasspor - MKE Ankaragücü maçını Bahattin Şimşek yönetecek

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanacak DG Sivasspor MKE Ankaragücü maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 30 Aralık Perşembe günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.00’de oynanacak olan Sivasspor MKE Ankaragücü maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor Ankaragücü karşılaşmasında Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

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