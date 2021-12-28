Ünsal ebedi onursal başkan olarak kabul edildi SGC Olağan Üstü Kongresini gerçekleştirdi, Hakan Sezer Başkanlığa seçilirken bir süre önce vefat eden kurucu başkan Fikret Ünsal oy birliği ile ebedi onursal başkan olarak kabul edildi

SGC Olağan Üstü Kongresini gerçekleştirdi, Hakan Sezer Başkanlığa seçilirken bir süre önce vefat eden kurucu başkan Fikret Ünsal oy birliği ile ebedi onursal başkan olarak kabul edildi.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Olağan Üstü Kongresini gerçekleştirdi. Sivas Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı Fikret Ünsal'ın vefatın ardından Başkanlığa atanan Hakan Sezerer olağan üstü kongre kararı almıştı. Bugün dernek binasında gerçekleştirilen kongrede Sezerer oy birliği ile başkan seçildi. Fikret Ünsal ise oy birliği ile ebedi onursal başkan olarak kabul edildi.

Başkan Hakan Sezerer kapanış konuşmasında "Yerel medyanın sorunlarını biliyoruz. TGF olarak ve SGC olarak hem basın kuruluşlarının hem de basın çalışanların hakkını korumak ve birlikteliğimizi artırmak için aldığımız olağan üstü genel kurulda oluşan yeni yönetim Sivas Basınına güç katacaktır. Onursal Başkan olarak Fikret abimizi cemiyetimizde yaşatacağız." dedi.

Olağan Üstü Kongre sonrası SGC üyeleri Şehit Gazeteci İsmail Güneş Basın Sitesinde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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