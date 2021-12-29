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Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

DHA

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti


Hüsnü Ümit AVCIAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, evinde kalp krizi geçiren polis memuru Murat Civri (46), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çivri´nin cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya gönderildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Murat Civri, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Civri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Civri için bu sabah, İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, protokol üyeleri, Civri'nin ailesi ve meslektaşları katıldı. Civri'nin yakınları törende gözyaşı döktü. Törende polis memuru Murat Civri'nin özgeçmişi okundu.
Sivas Valisi Salih Ayhan törende yaptığı konuşmada, "Hem Sivas'ımızın hem de teşkilatımızın acı günü. Değerli bir kardeşimizi, mesai arkadaşımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun" dedi.
İl Müftüsü Remzi Pehlivan'ın duasının ardından Civri'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ
2021-12-29 10:43:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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