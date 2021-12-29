Sivasspor’un iç saha karnesi başarılı

Spor Toto Süper Lig 20212022 sezonunun ilk yarısını 26 puanla 12. sırada bitiren DG Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon iç sahada yaptığı 10 lig maçının 3’ünden galibiyetle 6’sından beraberlikle ve 1’inden de mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızıbeyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. Sivas temsilcisi, evinde Karagümrük, Hatayspor ve Galatasaray’ı mağlup etti. Yiğidolar, sahasında sadece Konyaspor’a 10 yenilmişti.



Deplasmanda 11 puan topladı

Sahasında 3 galibiyet 6 beraberlikle 15 puan toplayan Sivasspor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada yaptığı 9 maçın 3’ünden galibiyetle, 2’sinden beraberlikle ve 4’ünden ise mağlubiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, 11 puan toplayabildi. Deplasmanda Yiğidolar, 19 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde de 12 gol gördü.

Kırmızıbeyazlıların bu sezon kendi evinde oynadığı 10 lig maçında aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor Konyaspor: 01

Sivasspor Göztepe: 22

Sivasspor Gaziantep FK: 11

Sivasspor Fatih Karagümrük: 40

Sivasspor Antalyaspor: 22

Sivasspor Adana Demirspor: 11

Sivasspor Giresunspor: 00

Sivasspor Hatayspor: 40

Sivasspor Galatasaray: 10

Sivasspor Çaykur Rizespor: 11

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