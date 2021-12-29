Dereceye giren karatecilere madalya verildi

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Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Okullar arası karate il birinciliği” müsabakaları sona erdi. Turnuvada dereceye girenlere madalya takdim edildi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 13 okuldan 40 sporcu katıldı. Kata ve kumite kategorisinde yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye girenlere madalya verildi. Ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, antrenörler, hakemler ve veliler takdim etti. Turnuva sonunda toplu hatıra fotoğrafı da çektirildi.

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