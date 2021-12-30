Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda DG Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü evinde ağırladı. Müsabakadan 21 üstün ayrılan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Ariyibi’nin ortasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cem'in şutunda Muammer topu kontrol etti.
56. dakikada ceza sahasına giren Uğur'un pasında topla buluşan James’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 20
70. dakikada ceza sahası içerisindeki Azubuike’nin aşırtma vuruşunda Bahadır topu parmak uçları ile çeldi.
73. dakikada ceza sahası yayı içerisinden Şahverdi’nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 21
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Murat Altan xxx
DG Sivasspor: Muammer xx, Camara xx, Caner xx, Ahmet xx, Uğur xx, Azubuike xx, Kerem xx (Cofie dk. 55 xx), Fajr xx, Erdoğan xx (Kayode dk. 81 ?) Henrique xx, James xxx (Yatabare dk. 88 ?)
Yedekler: Ali, Emre, Volkan, Özkan, Mehmet, Arda, Muhammed
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Bahadır xx, Alperen, Erdi xx, Murat xx (Sinan dk. 46 xx) Yasin xx, Şahverdi xxx, Ulaş xx (Abdullah dk. 46 xx), Ariyibi xx (Muhammed dk. 73 xx), Bartolomeu xx (Zahid dk. 60 xx), Chaechhouhe xx, Cem xx (Sıtkı dk. 73 xx)
Yedekler: Mert, Hasan, Ali, Atatan, Arda
Teknik Direktör: Necati Erkmen
Goller: James (dk. 17 ve 56) (DG Sivasspor), Şahverdi (dk. 73) (MKE Ankaragücü)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.