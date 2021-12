Çin'den Sivas'a gelin geldi

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaşayan Can Kıratik (30), 2015'te yüksek lisans eğitimi için gittiği Çin'de tanışıp arkadaşlık kurduğu Kun Mao (27) ile hayatını birleştirdi. Sivas'ta dünyaevine giren çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Can Kıratik, 2015 yılında yüksek lisans eğitimi için Çin'e gitti. Kıratik, burada eğitimine devam ederken üniversitede Çinli Kun Mao ile tanıştı. 2 yıl boyunca Mao ile duygusal birliktelik yaşayan Kıratik, 2017'de Türkiye'ye dönüp askerliğini yaptıktan sonra durumu ailesiyle paylaştı. Türkiye'ye dönmeden önce havalimanında kendisini uğurlayan Kun Mao'ya evlilik sözü veren Kıratik, ailesinin de desteğini alarak onunla evlenme kararı aldı.

MÜSLÜMAN OLDU, 'SEMA' ADINI ALDI

Sivas'a gelen Kun Mao, Müslüman olup 'Sema' ismini aldı. Hazırlıklarını tamamlayan çift, Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Tercüman eşliğinde nikahları kıyılan Can Kıratik ile Kun Mao'nun mutluluklarını ailesi de paylaştı.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Heyecanlı olduğunu belirten Can Kıratik, "Ben yüksek lisans yapmak için Çin'e gitmiştim. Kun Mao ile orada, üniversitede tanıştık. Yüksek lisansımı bitirince ülkeme dönüp askerlik yapmam gerekiyordu. Havalimanında beni yolcu ederken ona bir söz vermiştim. Bugün o sözümü tuttum. Çok mutluyuz. Başta herkes tuhaf karşıladı. Önceleri sıkıntılı olacağını düşündü herkes ama o buraya gelince, herkes tanıyınca çok güzel oldu. Hiçbir problem de yaşamadık. Çok heyecanlıyım" dedi.

Çinli gelin Sema Kun Mao ise, "Biraz heyecanlıyım, biraz da mutluyum. Türkiye'ye gelip burada yaşamak çok güzel ama burasıyla Çin çok farklı, aynı değil. Can'ı seviyorum. Ben Türkiye'yi seviyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

