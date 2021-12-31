Sokağa terk edilen pitbull cinsi köpek, barınağa götürüldü



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta sahibi tarafından sokağa terk edildiği tahmin edilen pitbull cinsi köpek, yakalanıp, hayvan barınağına götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi, 55. Sokak'ta devriye gezerken başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeği fark etti. Sahibi tarafından sokağa bırakıldığı tahmin edilen köpeğin aç ve susuz olduğunu tespit eden ekipler, hayvana mama ve su verdi. Köpek, bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile barınağa götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-12-31 15:54:13



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