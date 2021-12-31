Yatar hastalara yeni yıl sürprizi Sivas Numune Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi

Sivas Numune Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimliği yılbaşında, hastanede yatarak tedavi gören çocukları unutmadı. Servislerde yatarak tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, yeni bir yıla merhaba derken minik hastaların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diledi. Bu tür organizasyonların çocuklar için ayrı bir moral olduğunu belirten Prof. Dr. Kaygusuz, etkinlik düzenleyen servis çalışanlarına teşekkür etti. Etkinlikle ilgili konuşan Servis Sorumlu Hemşiresi Senem Şahin “Hastalarımız mutlu olmaları bizler için çok değerli. Onların mutluluğu tedavilerine de yansıyor. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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