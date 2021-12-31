Sivas Belediyespor’da teknik direktörlüğe Yusuf Tokuş getirildi

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Özer Karadaş ile yolları ayıran Sivas Belediyespor, Sivaslı Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile anlaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 34 puanla 5. sırada yer alan Sivas Belediyespor, Sakaryaspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Özer Karadaş ile yollar ayrıldı.

Yeşilbeyazlı ekip teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Yusuf Tokuş’u getirdi. Sivaslı teknik adam için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Konu ile ilgili kulüpten kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacağı öğrenildi.

Diğer yandan Tokuş, 20142015 sezonunda Sivas Belediyespor’u çalıştırmış ve takımı şampiyonluğa taşımıştı.

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