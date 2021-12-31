Sokakta büyük tehlike, sahipleri Pitbulları sokağa terk etmeye başladı

Sivas’ta sahibi tarafından sokağa bırakılan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü.

Son günlerde sahipleri tarafından sokağa terk edilen pitbulların sayısı artmaya başladı. Sokağa terk edilen bu köpekler özellikle çocuklar için tehlike arz ediyor. Sivas'ta iki gün arayla sokağa bırakılan iki pilbull ekipler tarafından alınarak barınağa bırakıldı. Son olarak bugün Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesinde sokakta devriye halinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri pitbull cinsi yasaklı bir köpek buldu. Sahibi tarafından sokağa bırakıldığı tahmin edilen köpeğe bir süre mama ve su veren HAYDİ ekipleri, durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Köpek, bölgeye sevk edilen hayvan ambulansıyla belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.

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