Afrikalı öğrenciler Sivas türküleriyle yeni yıla girdi



Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 2022 yılını karşılayanlar eğlence mekanlarında buluştu. Kentte eğitim gören Afrikalı öğrenciler de Sivas türküleriyle 2022'yılına girdi.

Sivas´ta yeni yıl meydanda ve eğlence mekanlarında karşılandı. Kentte eğitim gören Afrikalı öğrenciler de 2022 yılını bir kafede girdi. Afrikalı öğrenciler Türk arkadaşları ile halaylar çekerek 2022 yılına girmenin mutluluğunu yaşadı. Sivas türküleri eşliğinde oynayan Afrikalı öğrencilerin eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek telsizden anonsla yılbaşı gecesi sahada çalışan ekiplerin yeni yılını kutladı. Vali Ayhan'a ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu da eşlik etti. Ayrıca İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Cebenay da ekiplerle beraber kentin girişindeki kontrol noktalarında durdurulan şehirler arası otobüslerindeki yolcuların yeni yılını kutladı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2022-01-01 01:18:59



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