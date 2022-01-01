Sivas'ta kar yağışı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Eraydın AYTEKİN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yeni yılın ilk günü sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi, kısmen beyaza büründü.

Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı, eksi 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı ulaşımda aksamaya neden olmazken, tarihi kent meydanı, kısmen beyaza büründü. Yeni yılın ilk gününde yaya ve araç trafiğinin de az olduğu gözlendi. Kar yağışının yarın da kent genelinde etkili olması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-01-01 10:41:27



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