Vali yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı Sivas Valisi Salih Ayhan, gönüllü bir grupla birlikte yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

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Sivas Valisi Salih Ayhan, gönüllü bir grupla birlikte yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sivas’ta yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında desteklenmesi amacıyla kış şartlarında yem ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan ve Gezengözler gönüllü gurubu da destek verdi. Ayhan’da diğer gönüllülerle birlikte doğaya yem bıraktı.

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