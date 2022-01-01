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Vatandaşlar o filme akın etti Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, bugün gösterime giren ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmi ücretsiz olarak Sivaslılarla buluşturuldu

İHA

Vatandaşlar o filme akın etti Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, bugün gösterime giren ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmi ücretsiz olarak Sivaslılarla buluşturuldu

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, bugün gösterime giren ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmi ücretsiz olarak Sivaslılarla buluşturuldu.
11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada hain terör mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül’ün hayatı film oldu. 1 Ocak tarihinde sinema salonlarında gösterime giren ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi Atatürk Caddesinde bulunan sinema salonunda Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ak Parti Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Ak Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Sinema etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden Sivas belediyesine başvuru yaparak filmi ücretsiz bir şekilde izleme fırsatı yakaladı. Filmi izlemek isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

“Amacımız kahramanlarımızı yeni nesle aktarmak”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gayelerinin bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları yeni nesle aktarmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “ Bugün yeni yılın ilk günü. Öncelikle yeni yılınızı tebrik ediyorum. Rabbim sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl yaşamayı inşallah ülke olarak millet olarak bize nasip eder. 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filminin ilk gösteriminde hemşerilerimizle beraberiz. Sivas Belediyesi olarak kahramanlıkları topluma tanıtmak, farkındalık oluşturmak adına bir organizasyon düzenledik. İnternet üzerinden belediyemize müracaat eden tüm hemşerilerimizi belli bir program dahilinde 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmini sinemalarda izleyeceğiz. Amacımız gayemiz kahramanlarımızı, kahramanlıklarımızı bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları yeni nesle aktarmak ve farkındalık oluşturmak. İnşallah güzel bir filmi, güzel bir organizasyonla tamamlayacağız. Ben tüm hemşerilerimizin belediyemize müracaat ettikleri takdirde belli bir program dahilinde tamamına ücretsiz olarak bu konuda yardımcı olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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