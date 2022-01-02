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Yoğun kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı Sivas’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı

İHA

Yoğun kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı Sivas’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Sivas’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Yoğun kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmeyi unutmadı. Araç trafiğinde de aksamalar yaşanırken, Sivas Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kentte kar yağışı 68 köy ve mezra yolunu araç ulaşımına kapattı. Sivas İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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