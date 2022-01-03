Sivas'ta 267 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta yoğun kar yağışı sonrası 267 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. İmranlı ilçesi ise sıfırın altında 21,7 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

Kentte dün etkisini gösteren kar yağışı yerini soğuk hava bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 21,7 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, ekipler yollarda olası kazaların önüne geçmek için çalışma başlattı. İl merkezinde de sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçüldü. Kent meydanında buzlanma görülürken, il genelinde 267 yerleşim noktası kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2022-01-03 11:03:44



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