Jandarmada ekipleri hayvanları unutmadı Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için doğaya yem bıraktı

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için doğaya yem bıraktı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı yürekleri ısıtan bir çalışmaya imza attı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kangal ilçesi Yağdonduran mevkiinde kar ve soğuktan etkilenen köpekler için doğaya mama bıraktı. Ekipler, mamaları çeşitli noktalara bırakarak köpeklerin beslenmesini sağladı.

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