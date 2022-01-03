Kedileri Sivas’ın ayazından bu kulübeler koruyacak

Sivas Belediyesi, Sivas’ın soğuğundan etkilenen kedilerin barınma, mama ve bakımlarının karşılanacağı ‘Kedi Evleri’nin ilkini şehirdeki Ethembey Parkı’na yerleştirdi.

Şimdiye kadar hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projesi ile hayvan severlerin takdirini kazan Sivas Belediyesi, bugünler de ise farklı proje üzerinde yoğunlaştı. Kış şartlarının zorlu geçtiği Sivas’ta, sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan ahşap evler, kentin farklı bölgelerine yerleştirilmeye başlandı.

Özellikle kedilerin barınma, su, mama ve bakımları noktasında büyük kolaylık sağlayacak olan Kedi Evleri, sokak hayvanlarının yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Kedi popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirilecek olan Kedi Evleri, hayvan severlerin de görüşleri alınarak 18 kedinin barınabileceği şekilde inşa edildi.

Proje hakkında görüşlerini belirten hayvan sever sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, “Bu önemli proje sayesinde kedilerin barınma, yiyecek bulma ve sağlık problemleri ortadan kalkacak. Biz hayvan severler olarak Sivas Belediyesi’nin yapmış olduğu projeleri takdir ediyor ve destekliyoruz. Başta Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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