Üniversite hastanesinde köpeğe sezeryanla doğum Güç doğum şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen chihuahua ırkı köpek sezeryanla doğum yaptı

Güç doğum şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen chihuahua ırkı köpek sezeryanla doğum yaptı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yavruların doğum kanalına göre çok büyük olduğu için ilk doğumunu gerçekleştiremeyen chihuahua ırkı köpek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Yapılan muayenenin ardından sezeryana alınan köpek 3 yavru dünyaya getirdi. Ameliyatı gerçekleştiren SCÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Takcı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



“Çok zamanımızın kalmadığını belirledik’’

Dr. Öğr. Üyesi Takcı, “Güç doğum şikayetiyle hastanemize getirilen chihuahua ırkı köpek, standart kiloda olmasına rağmen yapılan tetkikler neticesinde yavruların doğum kanalına göre çok büyük olduğu belirlendi. Biz buna relatif büyüklük diyoruz. Bu yüzden bu doğumu normal doğum şeklinde gerçekleştiremeyecektik. Ultrasonografik muayenede 3 yavrunun fetal stresin artığını ve çok zamanımızın kalmadığını belirledik. Annenin ve yavruların durumunu iyi bir duruma getirebilmek için doğum öncesinde sıvı sağaltım gerçekleştirdik. Sezaryen operasyonu ile doğumu gerçekleştirdik. Anne ve 3 yavrumuz oldukça sağlıklı bir şekilde taburcu ettik’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.