Pitbull ile sokakta yakalandı; 14 bin 982 lira ceza kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren Eren B.'ye (16) 14 bin 982 lira para cezası uygulandı. El konulan köpek, hayvan barınağına götürüldü.

Fatih Mahallesi 58'inci Sokak´ta okul çevrelerinde pitbull köpeği gezdirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, Eren B.'nin elinde pitbull ile gezdiğini fark etti. Hayvanı yeni sahiplendiğini söyleyen Eren B.'ye yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevrelerinde gezdirme gerekçesiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı. Köpek, bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile teslim alınarak barınağa götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS

2022-01-04 13:08:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.