Sivasspor’da Ahmet Oğuz'un mutlu günü

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DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Ahmet Oğuz, düzenlenen düğün merasimiyle Ece Akçay'la dünya evine girdi.

Sivassporlu Ahmet Oğuz, Ece Akçay ile evlendi. İstanbul’da gerçekleştirilen düğün töreninde genç çift atılan imzalarla hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay yaparken, takım arkadaşları da Ahmet Oğuz’u mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Kırmızıbeyazlı kulüp ise sosyal medya hesaplarından Ahmet Oğuz için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, “Demir Grup Sivasspor ailesi olarak Oğuz çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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