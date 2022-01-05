Yasaklı ırk köpeklerini barınağa teslim ettiler



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yasaklı ırk olan Pitbull ve Dogo Argentino cinsi 2 köpek, HAYDİ ekipleri aracılığıyla sahipleri tarafından barınağa teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, devriye sırasında Gültepe Mahallesi 4 Eylül Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arsada bağlanmış Pitbull cinsi köpeği gördü. Ekipler, köpeğin, arsanın karşısındaki kaportacı dükkanını işleten Tolga İlaslan'a ait olduğunu belirledi. İlaslan ile görüşen ekipler, teslim aldıkları 'Paşa' isimli köpeği, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansıyla barınağa gönderdi.

1,5 yıldır köpeğe baktığını söyleyen Tolga İlaslan, "Saldırganlığı falan yoktu. Kendi isteğim ile köpeğimi teslim etmek istedim. Cezası olduğu için barınağa verdim" dedi.

Aynı bölgede çalışan Orhan Çenebaşı'na ait 'Dogo Argentino' cinsi 'Şila' isimli köpek de ekiplere teslim edildi. Çenebaşı "1 aydır köpeğe bakıyorum. Köpeğimi evde yetiştirdim. Herhangi bir saldırganlığı da yok. Yasaklardan dolayı vermek istedik. Kendi isteğimle verdim. Bebeği dahi yanına bıraksan bir şey yapmazdı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-01-05 14:39:44



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