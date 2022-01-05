Sivas'ta 2 ayrı operasyonda 13 gözaltı

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SİVAS, (DHA)SİVAS'nın Şarkışla ilçesinde jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takiple şüphelileri tespit eden ekipler, adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 109 gram metamfetamin, 16 gram kubar esrar, 7 uyuşturucu hap, 14 gram toz esrar, 22 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 19 mermi, 40 sikke, 7 tarihi obje, 4 tarihi yüzük, 2 matkap, 1 elektrikli testere, 1 spiral makinası, 1 jeneratör, 1 televizyon ve 1 hilti ele geçirildi.

13 şüpheliden 7'si jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2´si tutuklandı. 6 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Polis, soruşturma kapsamında 1 kişiyi arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-01-05 15:02:41



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