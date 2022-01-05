Sivas’ta operasyon, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi Sivas’ta polis ekiplerince Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

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Sivas’ta polis ekiplerince Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonda 1 adres ve 1 araçta arama işlemi gerçekleştirildi. Aramalarda 37 adet sikke, 3 adet metal obje, 1 adet yüzük, 1 adet mühür, 1 adet heykel, 1 adet sanduka, 1 adet sanduka kapağı ele geçirildi. Olay ile alakalı olarak 1 şahsa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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