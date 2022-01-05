Parktaki salıncağa bırakılan okul çantası fünyeyle patlatıldı



Yasin KIRASArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bir parkta, salıncağa bırakılan okul çantası tedirginliğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çantadan defter, kitap ve kalem çıktı.

Ferhatbostan Mahallesi'ndeki Oğuzlar Parkı'nda bugün saat 14.00 sıralarında salıncağın üzerindeki okul çantasını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Parkın yanından geçen yol da araç ve yaya geçişine kapatıldı. Çağırılan bomba imha uzmanı, fünye bağladığı çantayı kontrollü olarak patlattı. Çantadan defter, kitap ve kalem çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Yasin KIRAS-Arife Defne ARSLAN

2022-01-05 15:52:36



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