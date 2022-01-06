Köy yolunu kapatan kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Tatar ve Kale köyleri arasındaki yol, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile kayaları kaldırarak yolu açtı.

İlçeye bağlı Tatar ve Kale köyü yolları arasındaki yol, bu sabah yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Seyir halindeki sürücülerin fark etmesi üzerine İlçe Özel İdaresi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, kayaların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından iş makinesiyle kayaların kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Suşehri Hüsnü Ümit AVCI

2022-01-06 11:00:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.