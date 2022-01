Bilgin: “hedefimiz insana dokunan projeler” Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 2021 yılını değerlendirip 2022 yılı içerisindeki hedeflerinden bahsederek, önceliklerinin yine insan odaklı projeler olacağını söyledi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 2022 yılında insanı merkeze alan, şehrin her kesimini mutlu edecek projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yaptığı açılamada 2021 yılını değerlendirip 2022 yılındaki önceliklerine değindi. Pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Sivas’ta da zor geçtiğini belirten Bilgin, pandemiye rağmen hedeflerinin gerisinde kalmadıklarını, ayrıca yüreklere dokunan birçok sosyal projeyi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Hedef sözü verilen projeleri 2023’e yetiştirmek

Bilgin göreve talip olduğunda sözünü verdiği tüm projeleri 2023 yılına kadar tamamlamanın arzusu içerişimde olduklarını belirtip, “2021 yılı Dünya içinde ülkemiz içinde zorlu bir süreçti. Covid19 pandemisi hepimizin hayatını etkilediği gibi devlet yatırımlarını ve çalışmalarını da etkiledi. Şükürler olsun yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Sivas Belediyesi olarak halkımıza söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birçoğunu tamamladık. Bir kısmının ihalesi yapıldı, bir kısmı ihale aşamasında ve kalanlarında 2022 yılında ihalelerini gerçekleştirip 2023 yılına kadar sözünü verdiğimiz tüm projeleri tamamlamanın arzusundayız” dedi.



Hedef her kesimin mutluluğu

Bilgin çalışmalarında her kesimin mutluluğunu öncelik olarak aldıklarını ifade edip, “Biz göreve talip olurken milletimize bir söz verdik. Vatandaşı dinleyerek, vatandaşa rağmen değil, vatandaşı sürece dahil ederek, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışı ile birlikte şehrin önceliklerini belirleyerek bu şehirde yaşayan herkesin ve her kesimin mutlu olmasını sağlayacak bir şehir oluşturma anlayışı ile çalışıyoruz” dedi.



“Çocukların gözündeki ışıltı her şeye değer”

Başkan Bilgin hayata geçirdikleri onlarca proje arasında en çok önemsediği üç projeyi şu şekilde sıraladı:

“Pandemide yüz yüze eğitime ara verilince yaklaşık 12 milyon tutarında, 4 bin öğrencimize tablet dağıttık. İnsana dokunan bir projeydi. Çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı görmek onların daha iyi bir eğitim alma noktasındaki, sosyal belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini vermek cidden bizi mutlu etti. İçerisinde bulunduğumuz tarihi kent meydanımızın gerçekten ülkemizin en güzel meydanlarından birisi. Cephe düzenlemelerini yaptık. Tarihi güzelliği ortaya çıkarttık. Modern bir şehir olmanın gereksinimi olarak ecdadın bıraktığı bu eserlere sahip çıkma adına bu proje çok önemliydi. Bir diğer önem arz eden projemiz ise; kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz dedik. Tamamen yenilenebilir kaynaklar ile kendi enerjisini kendi üreten bir belediye olma yolunda sisteme dahil ettiğimiz GES Projelerimizdir.”



Her proje ayrı bir heyecan

Her projenin kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu sözlerine ekleyen Bilgin, 2022 yılında insanı merkeze alan projeler üretmeye devam edeceklerine vurgu yaparak, “Yapmış olduğumuz her proje bize aslında farklı bir heyecan yaşattı. Bizi mutlu edip yüzümüzde gülümseme oluşturdu. Sonuçta, insana dokunan, insanın hayatını kolaylaştıran proje gayesi ile hareket ettiğiniz zaman bedeli belki çok düşük oluyor ama oluşturduğu mutluluk çok büyük oluyor. Bir projenin maliyeti çok yüksek olabiliyor ama mutluluğu farklı olabiliyor. Hedefimiz şehri uzun vadeli planlamak ve bunu yaparken de sadece proje odaklı değil, insanı merkeze alan, insan odaklı, gönüllere dokunan iki anlayışı bir araya getirdiğimiz zaman güzel işler ortaya çıkıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.