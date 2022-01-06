Konyaspor - Sivasspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Konyaspor Sivasspor maçında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Konyaspor Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre Konyaspor ile Sivasspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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