Sivas’ta vaka sayıları düşüyor Sivas’ta 11-17 Aralık 2021 tarihlerinde 53,78 olan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 18-24 Aralık tarihlerinde 50,17’ye geriledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid19 vaka sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 1117 Aralık tarihlerinde 53,78 olan her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 1824 Aralık tarihlerinde 50,17’ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 320 olarak kayıtlara geçti.

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