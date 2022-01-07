Muhtaç ailelerin veresiye defterleri silindi Sivas’ın Gemerek İlçesi Müftülüğü personeli tarafından muhtaç ailelerin bakkallara olan borçları ödendi

Sivas’ın Gemerek İlçesi Müftülüğü personeli tarafından muhtaç ailelerin bakkallara olan borçları ödendi. Gemerek Müftülüğü imam, müezzin ve görevlileri tarafından gönüllülük esasına göre toplanılan paralar ihtiyaç sahibi ailelerin bakkallara olan borçlarını ödemek üzere kullanılıyor. Şu ana kadar 6 ailenin bakkallara olan borçları din görevlilerinin maaşlarından verdikleri paralarla ödendi. Gemerek İlçe Müftülüğü sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, “Müftülüğümüz personeli İmamHatip ve MüezzinKayyım hocalarımız, bir Osmanlı geleneği olan ''Zimem Defteri'' uygulamasını başlattı. Mahalle bakkallarına borcu olup ödeyemeyen kardeşlerimizin borçlarından bir kısmını kapattılar. Allah hepsinden razı olsun” denildi.

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