Sivasspor’da Aaron sevinci! Aylar sonra idmanlara başladı

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Uzun süredir sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalan DG Sivasspor’un Gabonlu oyuncusu Aaron Appindangoye, takımla beraber çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor’da bu zorlu maç öncesi sevindirici haber geldi. Uzun süredir sakatlığından dolayı idman yapamayan Aaron Appindangoye, takımla beraber çalışmalara start verdi.

Kırmızıbeyazlı kulüp, Aaron’un idmanda çalıştığı fotoğraf paylaşarak, “Tedavisi tamamlanan Aaron Appindangoye, takımla birlikte çalışmalara başladı” notunu ekledi.

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